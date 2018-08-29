Galatasaray, Amerikalı Hayes'i renklerine bağladı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı uzun forvet Nigel Hayes ile bir yıllığına anlaşmaya vardı.

Amerika\'nın Ohio eyaletinde 16 Aralık 1994 tarihinde doğan Hayes, Kolej kariyerine Wisconsin\'de başlayarak, 2013-2017 yılları arasında çıktığı 150 maçta ortalama 29,6 dakika süre aldı. NCAA kariyerinde 12,4 sayı ortalaması yakalayan Birleşik Amerikalı oyuncu New York Knicks tarafından 2017 NBA Yaz Ligi\'ne davet edildi. 2.03 boyunda ve uzun forvet pozisyonunda oynayan basketbolcu normal sezonun büyük bir kısmını ise NBA G Ligi takımlarından Westchester Knicks\'te geçirdi.

Los Angeles Lakers ile 19 Ocak 2018 tarihinde iki kez 10 günlük sözleşme imzalayan Nigel Hayes, Lakers forması ile iki maça çıkarak ortalama 5,5 dakika süre aldı. Mart ayında ise Toronto Raptors ile de iki kez 10\'ar günlük kontrat imzalayan Birleşik Amerikalı uzun forvet Toronto formasıyla da iki kez parkeye çıktı ve ortalama 3,3 dakika süre aldı. Hayes sezon sonu ise yeniden Westchester Knicks takımına döndü.

Sacramento Kings ile 2017-2018 sezonunun sonlarına doğru anlaşan Nigel Hayes, takımı ile beş kez parkeye çıktı ve ortalama 21 dakika süre aldı. Hayes bu beş maçta ise 3,6 sayı ve 4,4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.