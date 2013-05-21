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Spor

Galatasaray Alper'i borsaya bildirdi

Galatasaray yöneticileri Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak'ın dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıktı

21 Mayıs 2013 12:41

Galatasaray, Alper Potuk transferinde resmi adımları atmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun transferi için Eskişehirspor'la görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesinin ardından Galatasaray, ilk ses getiren transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yöneticileri Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak'ın dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıktı.

Sarı-kırmızılılar, milli takım ve Eskişehirspor’un 22 yaşındaki yıldızı Alper Potuk'la anlaşmaya vardı. Galatasaray, Alper transferini borsa'ya da bildirdi.

Galatasaray'ın Eskişehirspor'a bonservis bedelinin yanı sıra bir de oyuncu vermesi bekleniyor.

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