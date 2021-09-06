Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng’i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Dieng için 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden El Ehli’ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.