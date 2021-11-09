Galatasaray, Alexis Beka Beka ile ilgileniyor

Ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, gözünü Rusya'ya dikti. Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgilendiği belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre ocak ayı transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılı takımın, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka'nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.

Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'den Lokomotiv Moskova'ya 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan genç yıldız, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist kaydetti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Beka Beka, Fransa Milli Takımı'nın U17, U18 ve U19 formalarını da giydi.