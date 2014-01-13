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Spor

Galatasaray, Alex Telles transferindeki pürüzü aştı

Brezilyalı sol bek Alex Telles'in kulübü Gremio, banka teminatının ellerine geçtiğini açıkladı

13 Ocak 2014 20:19

Galatasaray Futbol Kulübü daha önce anlaştığı ancak son anda çıkan bir pürüz nedeniyle tranferini tamamlayamadığı Brezilyalı futbolcu Alex Telles'i almaya artık çok yakın. Telles'in kulübü Gremio, banka teminatının ellerine geçtiğini duyurdu.

Alex Salı günü Brezilya'dan Türkiye'ye hareket ederek Galatasaray'ın kamp çalışmasına katılacak. Gremio kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada Alex için istenilen banka teminatının ellerine ulaştığını vurgulayarak iki kulüp arasında hiçbir pürüzün kalmadığı duyuruldu. Gremio'nun Bento Gonçalves bölgesinde gerçekleştirdiği kampta çalışmalarda bulunan Alex'e bu müjdeli haber verilerek Türkiye'ye hareket etmesi için hazır olması istendi.

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