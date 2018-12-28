Galatasaray, Alan Carvalho ile anlaştı

Devre arası transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Alan Carvalho'yu getiriyor.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho'nun transferi için oyuncuyla prensipte anlaştı.

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu, Brezilya'da Desportivo ve Fluminense forması giydikten sonra 2010 yılında Austurya'nın Red Bull Salzburg takımına transfer oldu.

2015 yılından bu yana Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Carvalho burada 102 maça çıkarken, 58 gol attı.

Bu sezon ise 22 maça çıkan Carvalho 19 gol atıp, 8 asist yaptı. Alan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 19 Ocak 2019'da sona eriyor.