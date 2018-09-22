Galatasaray, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldığı antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızlılar, Akhisarspor maçı için bugün saat 18.30\'da özel bir uçakla İzmir\'e hareket edecek. Daha sonra karayoluyla Manisa\'ya geçecek olan Galatasaray, yarın akşam saat 19.00\'da başlayacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.

Dün yapılan antrenmanın sonunda sağ adduktor adale grubunda ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerinde ilgili bölgede orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen Selçuk İnan ise kamp kadrosunda yer almıyor.

Sarı-kırmızılıların, Akhisarspor karşılaşması için kamp kadrosunda yer alan oyuncular ise şöyle;

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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