"Galatasaray adını değiştirsin" diyen Bahçeli: Beşiktaş 11 yabancıyla sahaya çıksın, kulüpten ayrılırım

Geçen günlerde Galatasaray’ın 11 yabancıyla sahaya çıkmasını “Adını değiştirsinler!” sözleriyle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım” dedi.

Süper Lig’de şu an uygulanmakta olan yabancı kuralını (11 + sınırsız) eleştiren Bahçeli, “Böyle bir takımda bakıyorsun futbolcuların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşırıyorsun. Üstelik bazılarına dilin de dönmüyor. Kimisi İspanyol, kimisi Brezilyalı, bilmem ne filan” ifadesini kullandı.

TBMM’deki makam odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"11 kişi takım kuruyorsunuz. 11’i de yabancı. Yani antrenör de yabancı olursa o zaman yani hangi ülkenin takımıyız, nerede oynuyoruz? Galatasaraylıların bunu düşünmesi lazım. Bunun için ya isim değiştirsinler ya bundan vazgeçsinler.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 1900’lü yıllardan beri olan kulüplerdir. Bu kulüplerin, üzerinde öyle gölge taşımaması lazım. İki üç tane olur mu olur. Bizden yurt dışına gidenler var. Oradan da bize gelenler olabilir ama 11 tane de gelirse düşünmek lazım."

"Altyapı dediğimiz unsuru

geliştirmekte yarar var"

"Beşiktaş’ta olmuş olsa şimdi, manşetlik bir laf söyleyeceğim. Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım.

Böyle bir takımda bakıyorsun futbolcuların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşırıyorsun. Üstelik bazılarına dilin de dönmüyor. Kimisi İspanyol, kimisi Brezilyalı bilmem ne filan. O bakımdan bizim gençlerimize yol vermemiz lazım. Bunun için de altyapı dediğimiz unsuru geliştirmekte yarar var. Altyapıda da Beşiktaş üstattır. Güzel futbolcular çıkartmıştır, yine çıkar."