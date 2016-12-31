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Spor

Galatasaray Abdi İpekçi'de yuhalandı!

Evinde Brose Bamberg'e 90-75 yenilen Galatasaray'da, taraftarlar basketbolculara tepki gösterdi

31 Aralık 2016 11:20

Galatasaray taraftarları, Euroleague'de evinde Brose Bamberg'e 75-90 yenilen takımlarını protesto ettiler.

Son periyotta 20’li hanelere kadar çıkan fark sonrasında sinirlenen taraftarlar, “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” tezahüratı yaptılar. Galatasaraylı basketbolcular maçın bitişi ile birlikte yuhlandı.

Yeni sezon transferlerinin takıma adapte olamaması sonucunda eski gücünün üzerine katamayan sarı-kırmızılılar, THY Euroleague'de sadece 4 galibiyet alabildi.

Galatasaray’da yeni transfer Bruno Fitipaldo, bu maçta 10 dakika şans buldu. Uruguaylı oyun kurucu maçı sayı atamadan tamamladı.

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