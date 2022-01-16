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Spor

Galatasaray'a yeni sportif direktör

Mario Branco son olarak Portekiz ligi ekiplerinden Famalicao'da görev yaptı

16 Ocak 2022 11:19

Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaştı. Sarı-kırmızılı yönetimi el sıkıştığı ve resmi imzaya hazırlandığı Branco, Beşiktaş - Gaziantep maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco dün de Karagümrük-Rizespor maçını statta takip etti.

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü.

Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adı mattı.

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