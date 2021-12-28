Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda şok: Denizlispor penaltılarla kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Galatasaray, Altaş Denizlispor'a penaltı atışları sonunda yenilerek turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray ile Altaş Denizlispor karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 9. dakikada İlhan Depe'nin golüyle öne geçti.

Sarı-kırmızılılar rakibine 29'da Alpaslan Öztürk ile cevap verirken, Denizlispor devre bitmeden bir kez daha öne geçti. Brahim Darri'nin 38. dakikadaki golü devrenin skoru belirledi: 1-2.

Fatih Terim, karşılaşmanın ikinci yarısına Barış Alper Yılmaz-Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu-Halil Dervişoğlu değişiklikleriyle başladı.

Galatasaray 1 dakikada öne geçti

49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü skoru eşitlerken, sadece 1 dakika sonra sahneye çıkan Mostafa Mohamed sarı-kırmızılıları 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, kalan bölümde Mohamed ve Kerem ile farkı artırma adına fırsatlar yakaladı ancak pozisyonlardan sonuç çıkmadı.

90+5'te ikinci sarı kartını gören Alpaslan Öztürk oyun dışı kaldı.

Nelsson'dan 90+9'da kendi kalesine gol

Fatih Tekke'nin takımı karşılaşmanın durakma dakikalarında maça ortak oldu. 90+9'da kornerde ceza sahası içine gelen top Victor Nelsson'a çarparak Galatasaray ağlarına gitti: 3-3.

İki uzatma devresinde de taraflar eşitliği bozamadı ve karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Galatasaray'da Oğulcan 6. penaltı atışını kaçırırken, Denizlispor'da Leo Schwechlen hata yapmadı.

Penaltı vuruşları sonrası Galatasaray'ı 6-5 mağlup eden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Denizlispor'un kalecisi Abdulkadir Sünger, Galatasaray karşısında penaltılar dahil olmak üzere 19 kurtarış yaptı.