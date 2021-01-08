Galatasaray'a Sörloth'tan kötü haber

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, bu yaz Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu. Leipzig formasıyla sadece 3 maçta 90 dakika oynayan Norveçli futbolcuyu devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi. Sörloth'la ilgili kararını veren Leipzig'in, oyuncuyu Salzburg'a göndermeye karar verdiği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Sörloth transferi için ilk teması sağladı. Bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük sorun ise Sörloth'un yıllık ücreti. Norveçli oyuncu bonuslarla beraber yıllık 4.5 milyon euro kazanırken, Galatasaray'ın maaşında indirim yapması için oyuncuyla ayrıca bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Leipzig kararını verdi

Alman ekibi 20 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Norveçli oyuncunun en az 50 milyon euro'ya satılması hedefini belirledi. Bu doğrultu da sürekli oynayarak hazır hale gelebilmesi için yine Red Bull çatısı altında olan Salzburg'a gönderilmesine karar verildi. Alexander Sörloth, ligin ikinci yarısında Salzburg'da forma giyecek.

Norveçli santrforun bu sezon Leipzig formasıyla 16 maça çıktı ve sadece 1 gol attı. Attığı tek golü de temsilcimiz Başakşehir'in ağlarına göndermişti.