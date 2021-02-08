Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber

Hafta sonu derbide Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'da sol bek Saracchi'den kötü haber geldi. Mücadelenin 86. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bırakan Uruguaylı oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Girdiği ikili mücadelede koşarken sol arka adalesini tutan Uruguaylı oyuncunun buna rağmen mücadeleyi bırakmaması özellikle sosyal medyada da pek çok paylaşımı beraberinde getirdi.

Ancak adale grubundan sakatlanan Saracchi'den kötü haber geldi. 23 yaşındaki sol bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fatih Terim'den yeni planlar

Saracchi'nin sakatlığının ardından sol bekte değişiklik yapacak olan teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan dönen Emre Taşdemir'e görev vermeyi planlıyor. Ancak Emre'nin maç eksiğinin olduğunu düşünmesi halinde sol bekte Linnes görev alacak. Haftalardır sağ bek olarak görev alan Linnes'i de Saracchi'nin alternatifi olarak gören İmparator, Emre'nin Alanya karşısındaki performansını yetersiz bulursa Linnes'e şans verecek.