Galatasaray'a Muslera'dan sevindirici haber: Ocak ayında oynamaya başlayacağım

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinde verdiği röportajda sakatlığı hakkında konuştu. Muslera, "Bence Ocak ayında oynamaya başlayacağım. Ama size kesin bir tarih veremem. Mart ayına kadar çok sayıda maç var. Hocam Cehso ile konuşacağız ve en iyi seçenek neyse onu yapacağız" dedi.

Sözleşme konusunu konuşmadıklarını belirten tecrübeli eldiven, "Galatasaray'a büyük saygım var. Buradaki herkesi tanıyorum. Şu anda geri dönmeye odaklanıyorum. Hiç bu kadar uzun süreli sakatlanmadım. Zamanı geldiğinde önceliğimin Galatasaray olacağına şüphe yok. Ne başardıysam Galatasaray'da başardım. 10 yıldır buradayım ve kulüp genelde yeri doldurulabilecek isimleri gönderiyor" açıklamasını yaptı.