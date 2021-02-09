Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek

Galatasaray, sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten Marcelo Saracchi'nin yerine Yairo Moreno'yu gündemine aldı.

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 oyuncuyla gücüne güç katan Galatasaray, sezon sonu için de şimdiden planlamalar yapıyor. Özellikle sol bekte yaşanan problemi öncelik edinen sarı-kırmızılı yetkililer, Fatih Terim’in kriterlerine göre transferde hareket etmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar için İtalya’dan bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray’ın Yairo Moreno ile ilgilendiğini yazdı. Kolombiyalı sol bekin Avrupa’da oynama isteğine vurgu yapan Schira, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirtti.

Öte yandan sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Marcelo Saracchi’ye de teşekkür edilerek, yolların ayrılacağı öğrenildi.

Meksika Ligi takımlarından Club Leon’da forma giyen Kolombiyalı oyuncu, çıktığı 75 maçta 8 gol, 5 asist kaydetti. Sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Yairo, aynı zamanda sol önde de görev yapabiliyor..