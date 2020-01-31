Galatasaray'a Kemerburgaz müjdesi

Galatasaray'ın 2 yıldır yoğun uğraş verdiği Kemerburgaz arazisinde tahliye ve yıkım işlemleri resmen başladı.

FutbolArena'nın haberine göre, Galatasaray'ın yeni kamp tesislerinin kurulacağı Kemerburgaz'daki arazinin bir kısmı Enerji Bakanlığı tarafından verilmiş bir maden işletmesi ile çakışıyordu. Arazinin Milli Emlak tarafından Galatasaray'a tahsis edilmesinden sonra Enerji Bakanlığı, Galatasaray'a tahsis edilen araziyi maden sahasından çıkarma kararı almıştı. Ancak maden şirketi, bu karara rağmen araziyi terk etmemiş ve süreç uzamıştı.

Belediye ekipleri yıkım işlemlerine başladı

Şirketin Enerji Bakanlığı kararı aleyhine açmış olduğu davada, daha önce verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla arazinin tahliyesinin önünde hiçbir engel kalmadı.

Galatasaray'a tahsis edilen arazideki maden ruhsatını Enerji Bakanlığı iptal etti. Milli Emlak'ın başvurusu üzerine, Eyüp Sultan Kaymakamlığı, geçen hafta ilgili kurumlara tahliyenin 30.01.2020 tarihinde yapılması için yazı gönderdi. Dün polis eşliğinde araziye giden Eyüp Sultan Belediyesi'ne ait ekipler arazinin tahliyesi için yıkım işlemlerine başladı.

Kemerburgaz tesislerinin 2 yılda bitmesi bekleniyor

Tahliyenin ardından arazi Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve spor tesisinin kuruluşu için gereken çalışmalara başlayabilmesi için Galatasaray'a devredilecek. Sarı-kırmızılı kulüp kısa süre içerisinde çalışmalara başlayıp Kemerburgaz tesislerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın alt yapı tesisleri Kemerburgaz'a taşınacak.