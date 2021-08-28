Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Galatasaray’ın yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı Radamel Falcao için Inter Miami yeniden devre ye girdi.

İngiliz futbol efsanesi David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Falcao'ya 2 milyon Euro garanti ücret, ayrıca 1 milyon Euro’ya ulaşan bonus paketi sundu. Yılda 5 milyon Euro garanti para ödediği Falcao’yu göndermek için büyük çaba sarf eden Galatasaray yönetimi ise bonservis için herhangi bir bedel talep etmedi.



MLS’te mücadele eden İnter Miami, Kolombiyalı futbolcuyu ikna ettiği takdirde bu transfer gerçekleşecek ve sarı kırmızılı kulüp, takım bütçesinde önemli bir düşüş sağlamış olacak.

İlk 11'de oynatılmayacak

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray’da bu sezon 3 resmi maçta toplam 25 dakika forma giyen Radamel Falcao’nun, sözleşmesindeki bonus maddelerinin devreye sokulmaması adına ilk 11’de oynatılmayacağı öğrenildi.



Kolombiyalı futbolcu, her sezon ilk 11’de 5 resmi maça çıkması halinde 500 bin Euro bonus alıyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bugüne dek Galatasaray formasıyla mücadele ettiği 43 karşılaşmada 20 gol attı ve 3 kez asist yaptı.