Galatasaray'a Diagne piyangosu

Kiralık gittiği West Bromwich'te, Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en hızlı golünü atan Mbaye Diagne, teknik heyetten sonra, kulüp yönetimini de etkiledi. İngilizler, takım Premier Lig'den düşse bile Senegalli futbolcunun bonservisini almaya karar verdi.

Fanatik'in haberine göre; Senegalli forvet, Manchester United maçında ortaya koyduğu performansla büyük takdir topladı. Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Diagne'nin, takım Premier Lig'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi.



Diagne için West Bromwich cephesinde, "Çok güçlü bir santrfor. Onun üzerine oyun kurabiliriz. Takımın yeni lideri olur" yorumları yapıldı.

8 milyon euroluk operasyon

Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon euroya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak.



Mutabakat tamamlanırsa, Galatasaray bu transferden 8 milyon euro elde etmiş olacak. Diagne'nin de İngiltere'de mutlu olduğu, ancak takımın ligden düşmesi halinde West Bromwich'te devam etme ihtimalini tekrar gözden geçirmeyi düşündüğü öğrenildi.