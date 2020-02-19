Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Marcelo Saracchi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.



Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Konya'da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa'da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.