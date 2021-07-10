Galatasaray'a bir Mısırlı daha

Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen sol kanat Ramadan Sobhi ile uzun bir süredir görüştüğü ortaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkışıldığı öğrenilirken, transferde geri sayıma geçildi.

Henry Onyekuru'nun bonservisini almayan sarı-kırmızılıların, Sobhi ile görüştüğü iddia edildi.



Fanatik gazetesinin haberine göre; Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile sarı-kırmızılı ekibin anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Taraflar arasında ise artık ufak pürüzler kaldı.

Daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield'da görev yapan 24 yaşındaki yıldız, ilk etapta 2.2milyon Euro'ya yakın bir ücret talep etti. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin, Sobhi'ye senelik 1.5 milyon Euro ve performansa dayalı bonuslar vereceği bilgisine ulaşıldı.



Bu arada Pyramids ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mısırlı'nın, takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bonservis konusunda Aslan'a sorun çıkartılmayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, şimdi ise Sobhi'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Galatasaray, devre arasında da, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etmişti.