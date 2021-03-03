Galatasaray'a Ankaragücü deplasmanında soğuk duş!

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta, haftaya lider giren Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1'te İbrahim Akdağ (penaltı) ve 55'te Saba Lobjanidze kaydetti. Galatasaray'ın golünü 90+2'de Kerem Aktürkoğlu attı.
Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından yenildi. Sarı-kırmızılı ekip 57 puanda kaldı.
Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise ligde 6 maç sonra kazandı. Başkent ekibinin puanı 23 oldu.