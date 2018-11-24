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Galatasaray: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

İSTANBUL / DHA SALON: Burhan Felek HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Esat Danzili GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet) TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Grze

24 Kasım 2018 17:47

İSTANBUL / DHA

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet)
TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Grzegorz, Turgay Doğan, İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik, Julius, Çağlar Aksoylu)
SETLER: 25-17, 26-24, 25-13
SÜRE : 78 dakika (24, 31, 23)

Voleybol Efeler Ligi\'nin 7\'nci haftasında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne\'yi 3-0 mağlup etti.

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