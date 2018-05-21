Galatasaray 21'inci şampiyonluğunu kutladı

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de şampiyon olan Galatasaray, kupasını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törenle aldı.

Saat 17:45 sularında Florya Metin Oktay Tesisleri\'nden yola çıkan Sarı Kırmızılı takım, kalabalık bir konvoyun eşliğinde stadyuma vardı. 40 bin 253 taraftarın beklediği takım stada varınca büyük bir coşku yaşandı.

Galatasaray\'ın kuruluş yılı temsilen saat 19:05\'te başlayan kutlama programı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılan 21 özel bayrak, alev makineleri, discoball logolar, payroteknik gösterisiyle görsel şölene çevrildi. Kutlamada müzik grubu Gripin, şarkıcı Berkay ve Aleyna Tilki de mini konser verdi.

Saatler 20:20\'de Galatasaraylı futbolcular sahneye davet edilirken kulüp çalışanları, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler verilen aranın ardından kendi seçtikleri özel şarkılar eşliğinde 20:45\'te teker teker sahneye davet edildi. Teknik direktör Fatih Terim\'in Şampiyonlar Ligi resmi müziği eşlinde sahaya çıkması tribünlerde büyük bir coşku yarattı. Futbolcular da 2018-2019 iç saha formasıyla sahneye çıkarken şampiyonluk kupası 21:50\'de Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükseldi.

Kupayı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu futbolculara takdim etti. Şampiyonluk töreni, oyuncuların kupayla tribünleri selamlaması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)