Galatasaray, 200 odalı 5 yıldızlı Ali Sami Yen Oteli'ni dikecek...

Galatasaray’da dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da, yönetimin ek bütçeye onay almasının yanı sıra eski Ali Sami Yen Stadı’nın yerinde bulunan GS Store mağazasının yerine yapılacak projeye de yetki verildi. Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim, Mecidiyeköy’e 200 odalı 5 yıldızlı bir otel yapmayı planlıyor.

Galatasaray’ın Mecidiyeköy’deki yeni projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

AMK’da yer alan habere göre, Ali Sami Yen Stadı’nın bulunduğu arazide daha önce GS Store olarak hizmet veren bölümün değerlendirilmesi ile ilgili olarak da genel kurul üyelerinden yetki alındı.

Başkan Yardımcısı Dursun Ali Özbek, ofis yerine otel yapımını daha doğru bulduklarını ve kulüp imkanları ile inşa edilecek otelin yıllık 5 milyon dolar gelir getireceğinin de altını çizdi. Maliyeti 16 milyon dolar tutacak 200 odalı ve 5 yıldızlı otelin adının da Ali Sami Yen olması önerisi de yapıldı.

Yönetim nefes aldı

Başkan Duygun Yarsuvat ve ekibi, mayıs ayına kadar görevde kalacaklarını açıklasalar da gelir gider dengesini sağlamak ve kulübü işler durumda tutabilmek için genel kurula giderken istedikleri yetkiye de kavuştu.

66.9 milyon TL’lik ek bütçe talebine oy çokluğu ile onay çıkarken buna göre 2014 yılı için 138 milyon 702 bin 459 lira olarak planlanan gelir bütçesi, 103 milyon 513 bin 728 liraya çekildi. 137 milyon 62 bin 281 lira olarak planlanan gider bütçesi de 170 milyon 499 bin 756 liraya çıkarıldı.