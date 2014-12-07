T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, 200 odalı 5 yıldızlı Ali Sami Yen Oteli'ni dikecek...

Maliyeti 16 milyon dolar tutacak 200 odalı ve 5 yıldızlı otelin adının da Ali Sami Yen olması önerisi de yapıldı

07 Aralık 2014 13:48

Galatasaray’da dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da, yönetimin ek bütçeye onay almasının yanı sıra eski Ali Sami Yen Stadı’nın yerinde bulunan GS Store mağazasının yerine yapılacak projeye de yetki verildi.  Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim, Mecidiyeköy’e 200 odalı 5 yıldızlı bir otel yapmayı planlıyor.

Galatasaray’ın Mecidiyeköy’deki yeni projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

AMK’da yer alan habere göre, Ali Sami Yen Stadı’nın bulunduğu arazide daha önce GS Store olarak hizmet veren bölümün değerlendirilmesi ile ilgili olarak da genel kurul üyelerinden yetki alındı.

Başkan Yardımcısı Dursun Ali Özbek, ofis yerine otel yapımını daha doğru bulduklarını ve kulüp imkanları ile inşa edilecek otelin yıllık 5 milyon dolar gelir getireceğinin de altını çizdi. Maliyeti 16 milyon dolar tutacak 200 odalı ve 5 yıldızlı otelin adının da Ali Sami Yen olması önerisi de yapıldı.

 

Yönetim nefes aldı

 

Başkan Duygun Yarsuvat ve ekibi, mayıs ayına kadar görevde kalacaklarını açıklasalar da gelir gider dengesini sağlamak ve kulübü işler durumda tutabilmek için genel kurula giderken istedikleri yetkiye de kavuştu.

66.9 milyon TL’lik ek bütçe talebine oy çokluğu ile onay çıkarken buna göre 2014 yılı için 138 milyon 702 bin 459 lira olarak planlanan gelir bütçesi, 103 milyon 513 bin 728 liraya çekildi. 137 milyon 62 bin 281 lira olarak planlanan gider bütçesi de 170 milyon 499 bin 756 liraya çıkarıldı.

ETİKETLER

Ali Sami Yen Oteligalatasaraymecidiyeköyotelinşaatyönetim

İlgili Haberler

Galatasaray'ın borcu 1 milyar 428 milyon lira!

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, kulübün borcunu açıkladı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24