Galatasaray'ın borcu 1 milyar 428 milyon lira!

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Olağanüstü Genel Kurul'da "376 Milyon dolar net borç alacak farkı vardır. 30 Eylül itibariyle 356 milyon dolar oldu. Bir ayda 20 eksiye geldi. 653 milyon TL alacak, 1 milyar 428 milyon TL borcumuz vardı. 325 milyon TL gelir gider farkı vardır. Bu gidişat AIG ile başlamıştır" dedi.

Galatasaray'da düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da Başkan Duygun Yarsuvat çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Duygun yarsuvat'ın açıklamaları şöyle:

“Bu toplantı bir ibra toplantısı değildir. Bu toplantı Galatasaraylılar'ın bir araya gelip ‘Ne yapacağız’ toplantısıdır. Kulübümüzün 31 Ekim 2014 tarihi ile 376 milyon dolar net borç-alacak farkı vardır. Bu ateşten topu biz 1 ay önce aldık. Aldığımızdan da memnunum. Çünkü size bunları açıklama fırsatı buldum. Bu borcu ben tek başıma açıklayamam. 2000 yılından bu yana gelen tüm yönetimlerin sorumluluğu vardır. Ocak 2014 tarihinin Galatasaray'ın mali durumunda bir kırılma noktası olduğunu düşündük. Ocak 2014'te haddinden fazla oyuncu alınmıştır ve haddinden fazla paralar ödenmiştir. Galatasaray'ın 206 milyon dolar kredi aldığı görünüyor. Bu krediler alınırken çifte teminatlı alınmıştır. Galatasaray'da 40 adet personelin sigortalı olmadığı tespit edildi. Bordroda olmayan kişilere avans verilmiş. Eski hukuk müdürü kulübe 450 bin Türk Lira zarar vermiştir.

1 milyar 428 milyon lira borç

"376 Milyon dolar net borç alacak farkı vardır. 30 Eylül itibariyle 356 milyon dolar oldu. Bir ayda 20 eksiye geldi. 653 milyon TL alacak, 1 milyar 428 milyon TL borcumuz vardı. 325 milyon TL gelir gider farkı vardır. Bu gidişat AIG ile başlamıştır

Ribery'nin kaçmasına sebep olan kişiyle bir sözleşme imzalanmış.Ve sözleşmedeki koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle kulübe CAS'ta 25 milyon euro'luk dava açılmıştır. Ocak 2014'teki transferlerde menajer komisyonlarının dikkat çekecek kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ribery'i kaçıran ama Aysal tarafından danışman yapılan Bruno Heiderscheid, Galatasaray aleyhine 25 milyon euroluk dava açmıştır.

Neden hep 'Suada'. Orası bizim değil. Adı bile bizim değil. Bundan sonra toplantılar bile Galatasaray'ın yerinde olacak. Sponsor bulmak için çok uğraşıyoruz. Varolan sponsorlar bile kaçıyorlar. Artık temlik edecek hiçbir alacağımız kalmadı. Galatasaray'da varlık olarak değerlendireceğimiz tek yer Mecidiyeköy'deki arsamızdır. Çadırın bulunduğu yer. Hiçbir şeyi satmayı düşünmüyoruz. Mecidiyeköy'deki arsayı değerlendirmek istiyoruz. Sizden bunun iznini istiyoruz. 2010 yılından beri yönetimler bu konuda hiçbir şey yapmamıştır. Ruhsatın geçerlilik süresi 5 yıldır. 21 Şubat 2015 tarihine kadar bir şey yapmazsak ruhsat iptal olacaktır.

110. yılımızın kutlamaları Galatasaray markasının öne çıkmasını sağlayacak faaliyetler şeklinde olacak. Spor, eğlence, kültür şeklinde faaliyetler olacak. 2015 yılına yayılacak. Arena'yı da kullanacağız. 100 yıl etkinliklerinden 30-40 milyon bekliyoruz ama 10-15 milyon dolar kesinlikle gelecektir. Personel sayısını azalttık. Daha da azaltmaya devam edeceğiz. Lüks otomobiller iade edilmiştir. Benzin harcamalarında tasarrufa gidilmiştir. 1 milyon TL tasarrufa ulaştık.

Teknik direktörle yollarımız ayırdık. Aslında destek veriyorduk. Ayrılık istemiyorduk ama aşı tutmadı. Olmuyordu. Amatör şube gelirlerine bakıldığında gelirler giderleri karşılamıyor bunu herkes biliyor. Basketbol, voleybol amatör değil. Yapmayın. Kendimizi kandırıyoruz. Gündemimizde sizden ek bütçe talep ettik. Revize bütçe istedik. Bu bir hata ancak bu yanlış 11 senedir yapılıyor. Biz de geçmiş uygulamalara baktık ve böyle yazdık. Ancak tüzüğümüzde bu durum ek bütçe olarak açıklanıyor. Bir takım söylentiler var: İbra. Ancak bugünkü toplantının konusu ibra değildir. Bu toplantının sebebi ibra değildir. Yeniliyorum ibra değildir. İbrayı Mart ayında yapılacak mali genel kurulda yapacağız. Ek bütçe de verseniz bu geçmiş dönemin ibrası demek değildir! Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu kulüp sizindir. Atatürk'ün "Gençliğe Hitabesi'nde seslendiği gibi ben de sizlere sesleniyorum. Gelin bu kulübe destek verin. Sponsorluk olur, hisse alımı olur, elinizden gelen katkıyı sağlayın. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki sarı kırmızı kanda mevcuttur."