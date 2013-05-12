Galatasaray 11 yıl sonra galibiyet, Fenerbahçe 100'üncü golün peşinde

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maç, aynı zamanda Türkiye'nin en pahalı iki takımını karşı karşıya getirecek.

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mücadele eden takımlar içinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tahmini piyasa değerleri 345'er milyon lira. İki takımın kadrolarındaki oyuncuların toplam değeri 690 milyon lira olarak hesaplandı.

Futbolculardan ise Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in tahmini piyasa değeri 40 milyon 400 bin lira, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Raul Meireles'in tahmini piyasa değeri ise 33,5 milyon lira olarak gösterildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin en pahalı 10'ar futbolcusu şöyle:



Galatasaray



Futbolcu Mevki Piyasa Değeri (TL)

----------------------------------------------------

Sneijder Orta saha 40.400.000

Burak Yılmaz Forvet 35.500.000

Muslera Kaleci 31.000.000

Selçuk İnan Orta saha 28.500.000

Melo Orta saha 26.000.000

Elmander Forvet 15.500.000

Eboue Savunma 14.500.000

Amrabat Orta saha 14.500.000

Umut Bulut Forvet 14.500.000

Semih Kaya Savunma 13.000.000



Fenerbahçe



Futbolcu Mevki Piyasa Değeri (TL)

----------------------------------------------------

Meireles Orta saha 33.500.000

Sow Forvet 28.500.000

Stoch Orta saha 24.000.000

Krasic Orta saha 20.000.000

Volkan Demirel Kaleci 19.000.000

Gökhan Gönül Savunma 19.000.000

Mehmet Topal Orta saha 19.000.000

Cristian Orta saha 19.000.000

Ziegler Savunma 17.500.000

Egemen Korkmaz Savunma 14.500.000

Yenilerin ilk heyecanı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği oyuncular rekabette ilk heyecanı yaşayacak.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile Fenerbahçeli Pierre Webo, teknik heyetler görev verirse rekabette ilk kez sahaya çıkacak.

Rekabeti iki takımda yaşayanlar

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezonki kadrolarında bulunan toplam 4 futbolcu, her iki takımda da oynadı.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Mehmet Topal ve Caner Erkin daha önce Galatasaray'da, Galatasaraylı Burak Yılmaz ise önceki yıllarda Fenerbahçe'de forma giydi.

Rekabette gol sevinci yaşayan 13 faal futbolcu var

Maç öncesi bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 13'ü Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Selçuk İnan (3), Hakan Kadir Balta (2), Umut Bulut (2), Johan Elmander (2), Emmanuel Eboue ve Felipe Melo, Fenerbahçe'de ise Semih Şentürk (2), Selçuk Şahin (2), Gökhan Gönül, Dirk Kuyt, Miroslav Stoch, Moussa Sow ve Hasan Ali Kaldırım derbide gol attı.

Medya derbiye kilitlendi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak derbiye medya büyük ilgi gösteriyor.

Dev maç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) yoğun biçimde akreditasyon başvurusu yapıldı.

Derbiyi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı İslam Çupi Basın Tribünü'nün kapasitesi oranında 175 gazeteci ile saha içinde 100'e yakın foto muhabirinin takip edeceği, basın tribününe yapılan birçok başvurunun ise kısıtlı kapasite nedeniyle geri çevrildiği açıklandı.

Galatasaray taraftarı yok

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide konuk Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'de takımlarını destekleyemeyecek.

Geçen sezon başlatılan uygulama çerçevesinde, konuk sarı-kırmızı taraftarlar stada alınmayacak.

Mayıs ayındaki maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında yapılacak lig derbisi öncesinde iki takım daha önce mayıs aylarında 35 kez karşı karşıya geldi.

Mayıstaki randevulardan 14'ünde Galatasaray, 12'sinde Fenerbahçe galip ayrılırken, 9 maç da berabere sonuçlandı.

Mayıs aylarında Galatasaray 58, Fenerbahçe 44 gol attı.

Aynı tarih, aynı stat, aynı hakem

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak derbi, iki takımın geçen sezon Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda yaptıkları son maçla birçok bakımdan benzerlik gösteriyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İki takım geçen sezonki Süper Final Şampiyonluk Grubu maçını aynı statta, aynı tarihte oynamış, müsabakada yine Cüneyt Çakır görev yapmıştı.

Geçen sezonki derbi golsüz biterken, Galatasaray şampiyonluğunu Kadıköy'de ilan etmişti. "Cim Bom", bu sezonki derbiye ise şampiyonluğu garantileyerek çıkacak.

2006-2007 sezonunun rövanşı

İki takım arasında son yıllarda ikinci kez bir derbi, taraflardan birinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından oynanacak.

Ligde geçen hafta Sivasspor'u 4-2 yenerek Kadıköy'e "şampiyon" unvanıyla gelecek Galatasaray, 2006-2007 sezonunda aynı şekilde Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Süper Lig'in 33. haftasında, 19 Mayıs 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbiye şampiyonluğunu ilan ederek çıkan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrılmıştı. Galatasaraylı taraftarların bu maçta sebep olduğu saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılılar 5 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Aysal derbilerde bir kez üzüldü

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak sezonun son derbisi öncesinde Galatasaray, Ünal Aysal'ın kulüp başkanlığı döneminde oynadığı 12 derbide 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı, sadece bir kez yenildi.

Galatasaray Kulübü'nün 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Aysal döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 12 derbide karşılaştı. Rakiplerini 6 kez yenen, 5 kez berabere kalan "Cim Bom", sadece 1 kez kaybetti. Toplam 23 gol atıp, 16 gol yedi.

Aysal döneminde Beşiktaş ile 6 kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım 3 kez sahadan galip ayrıldı, 2 kez berabere kaldı, hiç yenilmedi. Fenerbahçe ile de 6 maça çıkan "Cim Bom", 3 kez galip geldi, 2 kez berabere kaldı, 1 kez puansız ayrıldı.

Olağanüstü güvenlik

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği konuk Galatasaray'ın taraftarının alınmayacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbide, 900 özel güvenlik personeli ile "yeterli" sayıda emniyet personeli görev yapacak. Karşılaşma için kapıların saat 17.00'de açılacağı statta, polis ve stat kameralarıyla tespit çalışmaları yapılacak.

Kocaman ve Terim'in golleri

Fatih Terim ile Aykut Kocaman, çalıştırdıkları takımlarda forma giydikleri dönemde rekabette defalarca gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, forvet oynadığı takımında Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayla tam 13 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da yıllarca savunmanın ortasında görev yapan Terim ise Fenerbahçe filelerini 5 kez havalandırdı.

Derbinin kaderi eldivenlerde

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak sezonun son derbisi öncesi gözler iki takımın kalecisinde olacak.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbide sergileyecekleri performansla müsabakanın sonucuna doğrudan etki edebilecek.

Volkan Demirel derbilere alışık

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı 24. kez kaleyi korumaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 11. sezonunu geçiren 32 yaşındaki Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla daha önce Galatasaray'a karşı 23 derbiye çıktı. Volkan, 17'si lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i TFF Süper Kupa (Sakatlığı nedeniyle 16. dakikada oyundan çıktı), 1'i de özel olmak üzere 23 Galatasaray derbisinde kalesinde toplam 20 gol gördü.

Galatasaray'a karşı oynadığı 23 maçtan 10'unda kalesini gole kapatan (TFF Süper Kupa maçında skor 0-0 iken oyundan çıktı) milli kaleci, 8 kez 1, 3 kez 2, 2 kez de 3 gol birden yedi.

Süper Lig kariyerinde 243. maçına çıkacak 1,91 metre boyundaki Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı kalesini koruduğu 17 lig maçında ise 14 kez gol yeme üzüntüsü yaşadı.

Volkan Demirel, sezon başında Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçının 16. dakikasında skor 0-0 iken sakatlandı ve yerini Fehmi Mert Günok'a bırakmak zorunda kaldı. Müsabakayı Galatasaray 3-2 kazandı.

Bu sezonki performansı



Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 32 maçtan 27'sinde kaleyi koruyan Volkan Demirel, toplam 31 gol yedi.

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile yapılan maçta sakatlanan ve ligin ilk 3 haftasındaki Sanica Boru Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor maçlarında oynayamayan deneyimli kaleci, eldiven giydiği 12 maçtan sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi.

Volkan'ın oynamadığı 5 maçta kaleyi koruyan genç Fehmi Mert Günok ise 4 gol yedi.

Muslera

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Muslera, ligde geride kalan 32 haftanın 31'inde kaleyi koruyan 27 yaşındaki Muslera, 31 gol yedi.

Galatasaray'ın ligdeki diğer gollerini, ilk yarıdaki Sivasspor maçında kaleye geçen Ufuk Ceylan ile ikinci yarıdaki Sivasspor karşılaşmasında son anlardaki kaleyi koruyan Eray İşcan ağlarında gördü.

Süper Lig'de toplam 71 maça çıkan, geçen sezon tam 18 lig maçında kalesini gole kapatarak kulüp rekorunu kıran Uruguaylı file bekçisinin bu sezon ise gol yemeden tamamladığı maç sayısı 10 oldu.

Derbi karnesi

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Muslera, Türkiye kariyerinde 12 derbi maça çıktı.

Uruguaylı file bekçisi, 11'i Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa maçı olmak üzere 12 derbide toplam 16 gol yedi, sadece 2 derbiyi gol yemeden tamamladı.

Fenerbahçe'ye karşı 5'i lig, 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere 6 derbide kaleyi koruyan Uruguaylı file bekçisi, 8 gole engel olamadı.





Fenerbahçe dalya peşinde

Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe "dalya" peşinde.

Bu sezon resmi maçlarda 4 farklı kulvarda toplam 98 gol atan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de seyircisi önünde oynayacağı maçta 2 gol daha kaydederse, sezonun resmi karşılaşmalarda 100. golüne ulaşacak.

Ligde 32 maçta rakip fileleri 52 kez havalandıran "Sarı Kanaryalar", Avrupa kupalarında 18 maçta 25 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçta 19 gol ve TFF Süper Kupa'da da 1 maçta 2 gol attı.

İlk gol Bekir'den, 50. gol Cristian'dan

Fenerbahçe'nin 2012-2013 sezonunda resmi maçlardaki ilk golünü savunma oyuncusu Bekir İrtegün kaydetti.

Bekir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Romanya'nın Vaslui takımına karşı Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0 yenik durumdayken attığı gol maça eşitliği getirmiş ve sarı-lacivertli ekip için rövanşta önemli olmuştu.

Sarı-lacivertli takımın 50. golüne Brezilyalı orta alan oyuncusu Cristian imzasını attı.

Sow ve Kuyt'tan sonra takımın en golcü üçüncü ismi durumunda bulunan Cristian'ın, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Sivasspor'u Kadıköy'de 2-0 yendiği maçta kaydettiği ikinci gol sarı-lacivertli takımın bu sezon resmi maçlardaki 50. golü oldu.

Sarı-lacivertliler, sezonun resmi maçlarındaki ilk ve 50. gollerini Kadıköy'de seyircisi önünde kaydetti.

Sow-Kuyt ikilisin toplam 35 golü var





Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlayan Sow ve Kuyt, 61 resmi maçtaki 98 golün toplam 35'ine imzalarını attı.

Sow, ligde 15 ve Avrupa'da 3 olmak üzere toplam 18, Kuyt ligde 8, Avrupa'da 7, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında da birer kez olmak üzere toplam 17 gol kaydetti.

Toplamda 11 golü bulunan Cristian'ın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği sarı-lacivertli takımda, derbinin kadrosunda yer alabilecek oyunculardan Webo da 7 golle dikkati çekiyor.

Öte yandan, Trabzonsporlu Bamba ligde, Bursasporlu Şener'in de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçlarında kendi kalelerine gol attı.

Sezonun 62. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Galatasaray derbisiyle bu sezon 62. resmi maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon TFF Süper Kupa, Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 61 resmi maçta 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

2012-2013 sezonu gol raporu

Fenerbahçe'nin 2012-2013 sezonunda yer aldığı kulvarlarda golleri atan futbolcular şöyle:



Futbolcu Lig Avrupa TK S.Kupa Toplam

---------------------------------------------------------

Sow 15 3 - - 18

Kuyt 8 7 1 1 17

Cristian 5 3 3 - 11

Webo 4 2 1 - 7

Sezer 2 - 3 - 5

Salih 3 1 - - 4

Caner - 3 1 - 4

Semih 1 - 3 - 4

Gökhan 3 - 1 - 4

Mehmet Topal 3 - 1 - 4

Meireles 2 1 - - 3

Bekir 1 2 - - 3

Selçuk 1 - 1 - 2

Emre 2 - - - 2

Hasan Ali 1 - - - 1

Egemen - 2 - - 2

Recep Niyaz - - 1 - 1

Krasic - - 1 - 1

Beykan - - 1 - 1

Alex - 1 - 1 2

Bamba (TS-kk) 1 - - - 1

Şener (Bursaspor-kk) - - 1 - 1

--------------------------------------------------------

Toplam 52 25 19 2 98

İlginç rekabetler

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt Kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.

104 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol bile yemedi.

Rekabette son golü ise 16 Aralık 2012 tarihinde Türk Telekom Arena'da yapılan ve 2-1 Galatasaray'ın kazandığı Süper Lig maçında 36. dakikada sarı-kırmızılı takımdan Selçuk İnan filelere gönderdi.

Fenerbahçe 5 yıl bekledi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

4 Ocak 1914'te Union Club sahasında yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

En az ve en çok seyircili maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda şiddetli yağmur altında yapılan ve hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

21 Eylül 2003'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi, bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

Rekabetin golcüleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 104 yıllık rekabette en fazla golü, Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor.

Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da 8 golle takımlarının en golcü isimleri olarak tarihe geçti.

Turgay Şeren'in rekoru

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru Turgay Şeren'e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez Fenerbahçe'ye karşı korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Özlem dolu yıllar

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet alma bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.

Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 19. maçta, 1 Aralık 1946'da sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'de taraftarlarına Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.

Heyecanı iki takımda da yaşayanlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, şimdiye dek birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu.

Bu sezon başında Burak Yılmaz ve Mehmet Topal'ın da dahil olduğu listede, son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal ve Burak Yılmaz.

Bir maçta dörder gol atanlar

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında şimdiye dek 1 maçta bir futbolcu tarafından atılan en fazla gol, 4 olarak gerçekleşti.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

En çok görülen sonuç: 1-0

İki takımın 104 yıllık geçmişinde, geride kalan 373 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 69 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 47 kez 2-1'lik skor alındı.

En çok mart ayında karşılaştılar

Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.

İki takım, mart ayında 50 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptılar.

En farklı skorlu maç

İki takım arasında geride kalan 373 maçta en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın zaferleri

Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında 104 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)

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12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 - 0

04.05.1913 Union Club Özel 6 - 0

01.10.1914 İttihat Spor Özel 6 - 1

15.03.1942 Şeref İstanbul Kupası 5 - 0

18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 – 0

Fenerbahçe'nin farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002'de yapılan lig maçını 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

Fenerbahçe'nin zaferleri

Fenerbahçe'nin rakibi karşısında aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

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06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 - 0

23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 - 1

12.12.1976 19 Mayıs Deprem Kupası 6 - 1

16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 – 0

En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam 8'er gol gördü.

5 Haziran 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig maçında, ezeli rakipler 4-4 berabere kaldı.

İki takım arasında 2000-2001 sezonunda, 7 Şubat 2001'deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı.

Yarıda kalan maç ve tarihi kavga

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60'ıncı dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş olurken, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

Yabancı hakemler

Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler de görev yaptı.

Bu hakemler arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

Tarihten yapraklar

-Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde hem kendi kalesine, hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu.

-Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadılar.

-Rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray'a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe'ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.

Rekabet dostluğa engel değil

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları arasında yapılacak sezonun son derbisi için geriye sayım sürerken, rekabetin 104 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterileri yaşandı.

Kadıköy'e "şampiyon" unvanıyla gelecek Galatasaray'ın Fenerbahçeliler tarafından alkışlanıp alkışlanmayacağı spor kamuoyunu hafta boyunca meşgul ederken, iki takım arasındaki rekabette futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.

Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, rakiplerin birbirleriyle yapacakları bir maç öncesinde, Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim" diye haber göndererek, maçın ertelenebileceğini iletti.

Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yaptığı erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.

Beraber ev kiraladılar

Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları ortak kiraladıkları bir evde kalıyorlar ve beraber ava çıkıyorlardı.

İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyorlardı. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen" diye uyardı.

Ertelemeyi önerdiler

Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde de ilginç bir durum yaşandı.

Bu tarihte Kadıköy'de rakiplerin maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle getirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübü'ne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim" dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu. Galip Bey, gelip maçı oynayacağız" diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Birleşme durumu ve ortak takım kurma düşüncesi

Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Şubat 2003 sayısında, Adnan Işık'ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını, hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.

Bilerek kaçırılan penaltı

Rakiplerin 23 Ocak 1925 tarihinde Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.

Karma takım: Fenersaray

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.

Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

Merhum Canaydın'dan centilmenlik dersi

Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübü'nün merhum başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ezeli rakibine 6-0'lık yenilgiyle tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu.

Merhum Canaydın'ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bazı tepkiler görse de, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü'nü aldı.