T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray 11 dakikada 3 puanı kaptı

Galatasaray haftanın açılış maçında Osmanlıspor'u Sneijder ve Sinan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi

20 Mayıs 2017 01:00

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor’u ağırladı. TT Arena’da 7 bin 519 taraftar önünde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanmayı başardı.

3. sıra için Fenerbahçe ile kapışan Galatasaray, ligde iddası bulunmayan rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar 58 puana yükselirken, Osmanlıspor 38 puanda kaldı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Tudor’un öğrencileri haftaya Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Galibiyet hasretini 4 haftaya çıkaran Başkent ekibi de haftaya Çaykur Rizespor’u sahasında ağırlayacak.

ETİKETLER

galatasarayosmanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24