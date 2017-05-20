Galatasaray 11 dakikada 3 puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Osmanlıspor’u ağırladı. TT Arena’da 7 bin 519 taraftar önünde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanmayı başardı.
3. sıra için Fenerbahçe ile kapışan Galatasaray, ligde iddası bulunmayan rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar 58 puana yükselirken, Osmanlıspor 38 puanda kaldı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Tudor’un öğrencileri haftaya Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Galibiyet hasretini 4 haftaya çıkaran Başkent ekibi de haftaya Çaykur Rizespor’u sahasında ağırlayacak.