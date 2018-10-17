Galatasaray 10 bin doları çok buldu, Şampiyonlar Ligi'nden çekildi

Galatasaray, sutopunda Şampiyonlar Ligi’ne gitmiyor. Spor kulübü, 10 bin dolarlık faturayı gerekçe göstererek organizasyondan çekildi.

Sarı-kırmızılıların yönetimi, geçen sezonu ENKA’nın ardından ikinci sırada bitirerek Avrupa bileti alan erkek sutopu takımını Şampiyonlar Ligi'ne göndermedi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, 15 sporcu ve 5 yöneticinin bulunduğu kafilenin, 3 gece, 4 günlük seyahatinde konaklama giderlerinin yaklaşık 10 bin doları bulması fazla bulundu.

Uluslararası organizasyona katılım bedelinin 2 bin euro olduğu, sarı-kırmızılı kulübün bunu da çok bulduğu için organizasyona katılmadığı öğrenildi.

Sutopu Federasyonu’nun Avrupa kupalarına katılan takımların seyahat giderlerini karşılamasına rağmen, sarı-kırmızılı yönetimin, konaklama ve katılım bedelleri nedeniyle böyle bir karar alması şaşkınlıkla karşılandı.

Buna karşın Şampiyonlar Ligi’ne katılan ENKA ise Sutopu Federasyonu’nun seyahat yardımını dahi kabul etmedi ancak, Türkiye’yi temsil eden kulüp Strasbourg’a yenilerek elendi.