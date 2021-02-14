T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray liderliği devraldı

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’deki galibiyet serisini 6’ya çıkardı

14 Şubat 2021 15:57

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, yenilmezliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar 

51. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan ortasında Muslera ile birlikte topa yükselen Thelin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
 
70. dakikada Emre Kılınç’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luyindama’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
 
81. dakikada ceza sahasında topla buluşan Varga’nın yaptığı yerden vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.
86. dakikada Luyindama’nın attığı uzun topta ceza sahası içinde topu alan Onyekuru, kaleci Ertuğrul’un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
 
89. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Muhammed, Ertuğrul’un sağına yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-1

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 9 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

 Galatasaray evindeki yenilmezliğini 9’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmeme istatistiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Aslan böylece ligde sahasında oynadığı son 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

TIKLAYIN | Galatasaray-Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu

 

galatasaraykasımpaşamaç canlı yayın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24