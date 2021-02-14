Galatasaray liderliği devraldı

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, yenilmezliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 9 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 9’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmeme istatistiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Aslan böylece ligde sahasında oynadığı son 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.