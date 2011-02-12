T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray: 0 - Gaziantepspor: 1

Spor Toto Süper Ligde Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Spor Toto Süper Ligde Gaziantepspor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.



47. dakikada, ani gelişen Gaziantepspor atağında Sosa topla buluştu ve hızla ceza sahasına girdi, bu oyuncunun şutu Zapata'da kaldı.

66. dakikada, Yekta Kurtuluş sol kanattan pres yaptı ve topu kaptı. Yekta topu Culio'nun önüne bıraktı, bu oyuncunun sert şutu üst direğe çarparak havalandı, pozisyon autla sonuçlandı.

78. dakikada, ceza sahasına gönderilen uzun topu Baroş indirdi, Yekta vurmadan Yalçın araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

82. dakikada, yay üzerinde altığı topu Hakan'ın üstünden aşırtarak ceza sahasına giren Wagner yerde kaldı, hakem Yunus Yıldırım devam ettirirken, kırmızı-siyahlılar bu karara itiraz etti.

88. dakikada, ceza sahasında 3 rakibi arasından çıkmak isteyen Culio düştü ve topu kaybetti, ani gelişen Gaziantepspor atağında, Yekta kayarak Olcan'ın gitmesine izin vermedi.

Dk. 90 artı birde ceza sahası içine gönderilen pası Kazım, Baroş'a indirdi, bu futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

Galatasaray beraberlik şansını kullanamadı.

Dk. 90 2 de Servet'in uzun pasına Baroş hareketlendi, Karcemarskas çıktı ve mutlak golü yatarak önledi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maç ev sahibi Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Muhittin Gürses xxx, Mustafa Sönmez xxx

Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Elyasa xxx, Emre Güngör xxx (Dk. 55 Yalçın xx), Murat Ceylan xx, Ivan De Souza xxx, Dany Nounkeu xxx, Sosa xxx (Dk. 76 Olcan Adın x), Cenk Tosun xx, Wagner xxx (Dk. 87 Zurita ?), Hürriyet xx, Popov xxx

Galatasaray: Zapata x, Lucas Neill xx, Lorık Cana xx, Hakan Balta xx, Serkan Kurtuluş x, Culıo x, Stancu xx, Sabri x (Dk. 64 Yekta Kurtuluş xx), Anıl x (Dk. 46 Mılan Baros x), Servet xx, Kazım xx

Gol: Dk. 4 Sosa (Gaziantepspor)

Sarı kart: Dk. 90 Karcemarskas (Gaziantepspor)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24