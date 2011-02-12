Galatasaray: 0 - Gaziantepspor: 1

T24

47. dakikada, ani gelişen Gaziantepspor atağında Sosa topla buluştu ve hızla ceza sahasına girdi, bu oyuncunun şutu Zapata'da kaldı.66. dakikada, Yekta Kurtuluş sol kanattan pres yaptı ve topu kaptı. Yekta topu Culio'nun önüne bıraktı, bu oyuncunun sert şutu üst direğe çarparak havalandı, pozisyon autla sonuçlandı.78. dakikada, ceza sahasına gönderilen uzun topu Baroş indirdi, Yekta vurmadan Yalçın araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.82. dakikada, yay üzerinde altığı topu Hakan'ın üstünden aşırtarak ceza sahasına giren Wagner yerde kaldı, hakem Yunus Yıldırım devam ettirirken, kırmızı-siyahlılar bu karara itiraz etti.88. dakikada, ceza sahasında 3 rakibi arasından çıkmak isteyen Culio düştü ve topu kaybetti, ani gelişen Gaziantepspor atağında, Yekta kayarak Olcan'ın gitmesine izin vermedi.Dk. 90 artı birde ceza sahası içine gönderilen pası Kazım, Baroş'a indirdi, bu futbolcunun şutu üstten auta çıktı.Galatasaray beraberlik şansını kullanamadı.Dk. 90 2 de Servet'in uzun pasına Baroş hareketlendi, Karcemarskas çıktı ve mutlak golü yatarak önledi.Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maç ev sahibi Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Kamil OcakYunus Yıldırım xxx, Muhittin Gürses xxx, Mustafa Sönmez xxxKarcemarskas xx, Elyasa xxx, Emre Güngör xxx (Dk. 55 Yalçın xx), Murat Ceylan xx, Ivan De Souza xxx, Dany Nounkeu xxx, Sosa xxx (Dk. 76 Olcan Adın x), Cenk Tosun xx, Wagner xxx (Dk. 87 Zurita ?), Hürriyet xx, Popov xxxZapata x, Lucas Neill xx, Lorık Cana xx, Hakan Balta xx, Serkan Kurtuluş x, Culıo x, Stancu xx, Sabri x (Dk. 64 Yekta Kurtuluş xx), Anıl x (Dk. 46 Mılan Baros x), Servet xx, Kazım xxDk. 4 Sosa (Gaziantepspor)Dk. 90 Karcemarskas (Gaziantepspor)