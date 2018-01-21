Galatasaray - VakıfBank: 1-3

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Esat Danzili
GALATASARAY: Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, (Gizem Karadayı, İlkin Aydın, Jack, Bihter Dumanoğlu)
VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Rasic, Naz Aydemir Akyol, (Gizem Örge Güner, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Melis Durul,
Robinson, Kübra Çalışkan)
SETLER: 12-25, 25-16, 22-25, 24-26
SÜRE : 102 dakika (19, 23, 28, 32)
Vestel Sultanlar Ligi 15\'inci hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Galatasaray\'ı 3-1 mağlup etti.