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Spor

Galatasaray - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL / DHA Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27

01 Nisan 2018 20:52

İSTANBUL / DHA

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 27. hafta mücadelesinde Trabzonspor\'u konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgür Yankaya görev alacak.
İki takım bu zorlu mücadeleye şu 11\'lerle çıkacak;
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
 

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