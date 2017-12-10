Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Teleset Mobilya Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: \"Zayıfa sopa göstermek gibi oldu\"

\"Oyunu soğutalım diye bir planımız yok\"

\"Okan hoca, \'Türk futbolu sizin yüzünüzden gelişmiyor\' dedi\"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor: \"Takımımla gurur duyuyorum\"

\"Takımıma döneceğimizi söyledim\"

\"Muslera\'dan çok memnunum\"

\"Bu işi yapıyorsanız, bunlara alışık olmalısınız\"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 4-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki takımın teknik sorumluları basın mensuplarının karşısına çıktı.

İlk olarak Teleset Mobilya Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, söz alırken, Saraloğlu \"Maçın analizini kısa yapacağım, kısıtlı bir kadromuz var. Mütevazı bir takımız. Sakat oyuncularımız vardı, kadroyu kurmakta zorlandık. Oyuncularımızın performansı saygı duyulacak bir işti. 2-0 öne geçtik. Tekrar seyrettim Lopes\'in pozisyonunu, bir şey göremedim. Ağır bir ceza bizim için. Güç olarak daha zayıfız, hakemler tarafından bu tip cezalar almak bize yaramıyor. Bunu da sineye çektik, 2-0 yaptık. Sonra devrede sakatlıktan dolayı değişikliğe gittik\" dedi.

SARALOĞLU: \"ZAYIFA SOPA GÖSTERMEK GİBİ OLDU\"

İkinci yarıda gol yememeleri gerektiğini söyleyen Saraloğlu, \"Galatasaray\'a moral vermek istemiyorduk. 2-0 tehlikeli bir skor. Daha sonra hocamız atıldı. Okan hoca hakeme, \'Sizin yüzünüzden Türk futbolu gelişmiyor\' dedi. Bunu hepimiz söylemiyor muyuz? Herkesin ağzında bu söz. Ben de bu cümleyi kullanıyorum. Bunun akabinde hocayı tribüne göndermeleri, bize biraz zayıfa sopayı göstermek gibi geldi. Hem sayısal olarak eksik olacaksınız, hem düdükler aleyhinize olacak. Bizim mağlubiyetimizi getiren önemli unsur belki de bu. Yoksa belki de buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik\" diye konuştu.

\"OYUNU SOĞUTALIM DİYE BİR PLANIMIZ YOK\"

Galatasaray ile aralarında güç farkı olduğunu belirten İrfan Saraloğlu, \"Güç farkı var aramızda. Aynı güçte değiliz. Bizim oyun yapımız, ligde kalmak üzerine. bu kulübün ligde kalması için dışarıda puan alması gerekiyor. Oyun içindeki her şeyin planı olmaz. Oyunu soğutalım diye bir planımız yok. 2 golü bu şekilde bulmadık ki. Ama tüm sporlarda böyle değil mi, önce gol yemeyeceksiniz, sonra hücum edeceksiniz\" ifadelerini kullandı.

\"OKAN HOCA, \'TÜRK FUTBOLU SİZİN YÜZÜNÜZDEN GELİŞMİYOR\' DEDİ\"

Okan Buruk\'un üzüntülü olduğunu söyleyen Saraloğlu, \"Okan hoca üzüntülü tabii ki, en büyük sebebi takımın lideri kendisi. Okan hocanın tribüne gönderilmesi sizleri de üzüyordur. Ama söylediği cümle çok net. Türk futbolu sizin yüzünüzden gelişmiyor. Siz de bunu söylemiyor musunuz. Ben şahsen söylüyorum. Yüzüne söyleyecek konumum olsa yüzüne söylerdim\" dedi.

\"BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YAŞANMADI\"

Tudor ile yaşanan gerilim ile ilgili konuşan Saraloğlu, \"Büyütülecek bir konu değil. Bize gösterilen kartın renk olarak olmasa da, kart çıkması gereken bir pozisyon vardı. Okan hoca bize gösteriyorsun, onlara niye gösteriyorsunuz dedi. Ayhan hoca zaten yakın dostumuz, Tudor da karta itiraz etti. Kötü bir diyalog olmadan bitti\" ifadelerini kullandı.

Saraloğlu son olarak Gomis\'in kırmızı kartı ile ilgili olarak, \"Gomis maçtan sonra odamıza da geldi. Elinin geldiğini söyledi kartın haklı olduğunu düşünüyor kendisi\" diyerek sözlerini noktaladı

TUDOR: \"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM\"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

2-0\'dan sonra iyi bir dönüş yaptıklarını söyleyen Tudor, \"Takımımla gurur duyuyorum. Soyunma odasında o inancı gördüm, en iyi şekilde karakterlerini ortaya koydular. Beşiktaş maçından sonra böyle bir geri dönüş mükemmel oldu. Bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum\" dedi.

\"OYUNCULARIMA DÖNECEĞİMİZİ SÖYLEDİM, ONLAR DA ÇOK İNANÇLIYDI\"

İlk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi bir fark olmadığını söyleyen Hırvat çalıştırıcı, şöyle devam etti:

\"Aslında ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum çünkü ilk yarı da kötü oynamadık. İyi başladık maça ama ortada pozisyon yokken 2-0 geri düştük. Gidip oyuncularıma kötü bir şey söyleyemezdim, ilk yarı iyi oynadıklarını düşünüyorum. Onlara bu maçı döndüreceğimizi söyledim, onlar da inanılmaz inançlıydı. Taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel bir galibiyet aldık.\"

\"MUSLERA\'DAN ÇOK MEMNUNUM\"

Hakemin performansını değerlendiren Tudor, \"Çok çok iyi değildi. Ama Gomis\'in pozisyonunda kırmızı kartlık bir durum yok. Başvuru yapılacaktır. Bafe bizim için çok önemli bir oyuncu. Muslera ve Maicon ile ilgili ise, öncelikle Muslera çok üst düzey bir kaleci, çok memnunum kendisinden. İkinci yarı daha ofansif oynamak için Maicon\'u çıkarttım, Maicon\'dan daha hızlı oyuncuları koydum stoper mevkisine\" diye konuştu.

Devre arasında yaptığı değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulunan Tudor, \"Sistemlerle ilgili saatlerce konuşabiliriz ama baktığınız zaman 2-0 geriye düşen bir Galatasaray vardı. Risk almak gerekiyordu, bu yüzden bunu yaptık. Garry ve Yasin gibi savunmaya yardım eden iki oyuncumuz vardı, belki daha defansif olarak görülebilirdi. Bu galibiyet benim doğru bir değişiklik yaptığımı gösterir\" dedi.

\"BÖYLE BİR İŞ YAPIYORSANIZ, BUNLARA ALIŞIK OLMALISINIZ\"

Tudor son olarak taraftarların kendisini istifaya davet etmesi ile ilgili olarak, \"Böyle bir iş yapıyorsanız bunlara alışık olmanız lazım. 2-0 geriye düşüyorsunuz, sonuçta hoca olarak sorumluluk sizde olduğu için bu tepkiyi siz görüyorsunuz. Nasıl yendiğiniz zaman olumlu tepki görüyorsanız, kaybettiğinizde de bu tepki normal\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

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