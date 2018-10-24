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Spor

Galatasaray - Schalke 04 maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında Alman temsilcisi Schalke 04'ü konuk edecek

24 Ekim 2018 23:55

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü haftasında Galatasaray sahasında Alman temsilcisi Schalke 04\'ü konuk edecek. Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00\'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu\'ndan  Benoit Bastien yönetecek. Bastien\'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler ise şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, N\'Diaye, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Eren
SCHALKE 04: Nübel - Mendyl, Nastasic, Uth, Serdar, Konoplyanka, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Sane, Embolo

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