Galatasaray - Schalke 04 maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü haftasında Galatasaray sahasında Alman temsilcisi Schalke 04\'ü konuk edecek. Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00\'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu\'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien\'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler ise şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, N\'Diaye, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Eren

SCHALKE 04: Nübel - Mendyl, Nastasic, Uth, Serdar, Konoplyanka, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Sane, Embolo