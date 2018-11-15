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Spor

Galatasaray - ratiopharm Ulm: 77-69

İSTANBUL (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5 RATIOPHARM ULM: İ

15 Kasım 2018 01:22

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov
GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5
RATIOPHARM ULM: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4
1\'İNCİ PERİYOT: 15-11
İLK YARI: 34-27
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49
5 FAUL: 38.29 Webster (Galatasaray) - 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7\'nci hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Almanya\'nın ratiopharm Ulm takımını 77-69 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım bu sonuçla gruptaki 3\'üncü galibiyetini alırken, Alman temsilcisi ise 4\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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