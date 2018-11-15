Galatasaray - ratiopharm Ulm: 77-69

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov

GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5

RATIOPHARM ULM: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4

1\'İNCİ PERİYOT: 15-11

İLK YARI: 34-27

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49

5 FAUL: 38.29 Webster (Galatasaray) - 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7\'nci hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Almanya\'nın ratiopharm Ulm takımını 77-69 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takım bu sonuçla gruptaki 3\'üncü galibiyetini alırken, Alman temsilcisi ise 4\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.