Galatasaray - ratiopharm Ulm: 77-69

İSTANBUL (DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Marcin Kowalski, Semen Ovinov
GALATASARAY: Webster 2, Göksenin Köksal 5, Harrison 17, Hayes 10, Auguste 17, Arapovic 8, Emir Gökalp 9, Ege Arar 4, Erolcan Çinko, Klobucar 5
RATIOPHARM ULM: İsmet Akpınar 12, Miller 11, Green 10, Thompson 11, Fotu 9, Reinhardt 7, Bretzel, Ugrai 5, Kraemer 4
1\'İNCİ PERİYOT: 15-11
İLK YARI: 34-27
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49
5 FAUL: 38.29 Webster (Galatasaray) - 39.23 Thompson (ratiopharm Ulm)
ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7\'nci hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Almanya\'nın ratiopharm Ulm takımını 77-69 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım bu sonuçla gruptaki 3\'üncü galibiyetini alırken, Alman temsilcisi ise 4\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.