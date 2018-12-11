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Spor

Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto'yu konuk edecek

11 Aralık 2018 22:54

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto\'yu konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 20:55\'te başlayacak olan karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakok düdük çalacak. Kulbakov\'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek. 
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler ise şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.
PORTO: Casillas - Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian.
 

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