Galatasaray - Porto maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto\'yu konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 20:55\'te başlayacak olan karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakok düdük çalacak. Kulbakov\'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler ise şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.

PORTO: Casillas - Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian.

