Galatasaray - Osmanlıspor maçından ek notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

LATOVLEVICI ISLIKLANDI

Galatasaray\'da ilk yarıda birçok kez top kaybı yapan ve istediği performansı sergileyemeyen Iasmin Latovlevici, bir grup sarı-kırmızılı taraftar tarafından ıslıklandı. Galatasaraylı taraftarlarının bir bölümü Rumen futbolcuya alkışlarla destek verirken, ıslıklayan taraftarlara da tepki gösterdi. Latovlevici, Galatasaray kaydettiği golün ardından Fatih Terim\'in ve teknik heyetin yanına giderek bir süre konuştu ve yeniden görev bölgesine döndü. 40\'ıncı dakikada Latovlevici\'nin kestiği isabetsiz bir ortanın ardından Türk Telekom Stadyumu\'nda alkış tufanı koptu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Galatasaray\'ın Osmanlıspor ile oynadığı maça sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu tribünlerinin belli bölümlerinde boşluklar gözlenirken, Osmanlıspor tribününde ise yaklaşık 10 taraftar yerini aldı.

ZEYTİN DALI HAREKATINDA BULUNAN ASKERLERİMİZ UNUTULMADI

Galatasaray taraftarı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'na maç öncesi açtığı pankartlar ile destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünlerde maç başlarken; \"Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran\", \"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır\", \"Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur\", \"Siz bizi Çanakkale\'den iyi tanırsınız\" ve \"Bin yıl önce birleşti bedenler, ayırmaya hanginizin gücü yeter\" yazılı pankartlar açıldı.

(FOTOĞRAFLI)