Galatasaray - MoraBanc Andorra: 84-73

İSTANBUL (DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl, Anne Panther, Josip Radojkovic
GALATASARAY: Webster 7, Harrison 15, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Auguste 18, Arapovic 2, Can Korkmaz 2, Ege Arar, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 3, Klobucar 10
MORABANC ANDORRA: Albicy 5, Ennis 20, Vitali 7, Upshaw 2, Diagne 9, Luz 4, Stevic 8, Shurna 6, Jelinek 7, Whittington 5
1\'İNCİ PERİYOT: 22-20
İLK YARI: 43-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56
5 FAUL ALAN: 36.40 Jelinek (MoraBanc Andorra)
ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra\'yı 84-73 mağlup etti.
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