Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Serdar Aziz, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Fernando, Badou N\'diaye, Younes Belhanda (Dk. 72 Maicon), Emre Akbaba, Garry Rodrigues (Dk. 90+1 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 82 Henry Onyekuru)

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Vladislav Ignatyev (Dk. 69 Eder), Solomon Kverkvelia, Vedran Corluka, Bryan Idowu, Grzegorz Krychowiak, Benedikt Höwedes, Manuel Fernandes, Igor Denisov, Aleksei Miranchuk (Dk. 86 Anton Miranchuk), Jefferson Farfan

GOLLER: Dk. 9 Garry Rodrigues, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 90+4 Selçuk İnan (P) (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Badou N\'diaye (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Badou N\'diaye, Fernando (Galatasaray) - Vedran Corluka, Bryan Idowu, Igor Denisov, Guilherme (Lokomotiv Moskova)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9\'uncu dakikada Garry Rodrigues, 67\'nci dakikada Eren Derdiyok ve 90+4\'üncü dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Badou N\'diaye, 87\'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray bu sonuçla gruba 3 puanla başlarken, Lokomotiv Moskova ilk haftayı puansız geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9\'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı kırmızılı takımda Emre Akbaba\'nın pasında ceza sahası dışının sol bölgesinde topla buluşan Garry Rodrigues, topu önüne aldı ve vuruşunu yaptı, top kaleci Guilherme\'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

15\'inci dakikada Younes Belhanda\'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz topa müdahale etti, boşta kalan meşin yuvarlağa Emre Akbaba\'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

16\'ncı dakikada Garry Rodrigues sol kanattan hızlı geldi ve ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

21\'inci dakikada Aleksei Miranchuk\'un ceza sahası içerisinden açtığı ortaya Jefferson Farfan kafayı vurdu, topa Muslera uzandı.

26\'ncı dakikada Garry Rodrigues\'in içeri sert kestiği ortaya Eren Derdiyok dokunamadı.

29\'uncu dakikada Manuel Fernandes\'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştıramadı. Ceza sahasına düşen topa Solomon Kverkvelia\'nın vuruşunda Fernando topu çizgiden çıkarttı.

40\'ıncı dakikada Aleksei Miranchuk\'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topa yükselen Jefferson Farfan, net pozisyonda topu dışarı attı.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı.

50\'nci dakikada Aleksei Miranchuk\'un uzaktan sert şutunu Muslera kornere çeldi.

56\'ncı dakikada Badou N\'diaye\'nin uzaktan çektiği şutu Guilherme kurtardı.

65\'inci dakikada Garry Rodrigues\'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Younes Belhanda vuruşunu yaptı, Guilherme meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

67\'nci dakikada Emre Akbaba rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok, topu ağlara gönderdi: 2-0.

69\'uncu dakikada Manuel Fernandes\'in uzun topuna ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Vladislav Ignatyev\'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

71\'inci dakikada Yuto Nagatomo\'nun sol kanattan içeri kestiği ortaya Emre Akbaba kafa vuruşunu yaptı, top Guilherme\'de kaldı.

76\'ncı dakikada Fernando Muslera\'nın degajında savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, Guilherme topu kornere çeldi.

87\'nci dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gören Badou N\'diaye, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

90+4\'üncü dakikada Henry Onyekuru topla hızlı çıktı ve pasını Emre Akbaba\'ya aktardı. Guilherme\'nin Emre Akbaba\'ya ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Selçuk İnan, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 3-0.

Galatasaray sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

