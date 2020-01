Galatasaray - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Igor Tudor: \"Hak ettiğimiz galibiyeti aldık\"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının Kardemir Karabükspor\'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin sonlarına doğru acı çektiklerini söyleyen Igor Tudor, \"Bu galibiyetler benim hoşuma gidiyor. Takım adına da çok önemli. İlk yarıdaki performansımızı değerlendirirsek, normal performansımızın altındaydık ancak daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı daha iyi işler yaptık. Maçın sonlarına doğru çok pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Daha sonra inanılmaz fahiş bir hata ve gereksiz bir penaltıyla maç değişti. Ama ondan sonra son dakika gelen güzel bir golle, takım hak ettiği galibiyeti aldı\" dedi.

Kardemir Karabükspor\'un kazandığı penaltı hakkında konuşan Tudor, \"Yatabare havuza atlar gibi atladı. Bence penaltı değildi. Her pazar çok enteresan kararlar görüyoruz. Bence hakemlerle ilgili sorumlu olan kişilerin bu pozisyonları değerlendirmesi gerekiyor. Bugünkü penaltıya bakıldığında, 10 yaşındaki çocuk bile penaltı olmadığını biliyor. Bu tip hatalar olunca, hocalar oyuncularına kendini at şeklinde yönlendirebiliyor. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bu sadece bizim takımla ilgili olan bir olay değil, her hafta aynı şeyler oluyor. Bu tip hatalar maçın kaderini etkiliyor\" ifadelerini kullandı.

Tek odaklandığı şeyin takımın eksikleri olduğunu söyleyen Hırvat çalıştırıcı, \"Daha çok eksiğimiz var. Ben hep bunlara odaklanıyorum. Bunları nasıl düzeltiriz onları düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonun son 3 ayından itibaren yapılan bir çalışma vardı. Doğru oyuncuların geldiğini düşünüyorum. Gelen arkadaşların hepsi doğru kişilerdi. İşler böyle olunca hoca olarak benim işim daha kolay oluyor. Doğru karakterleri takıma getirdiğiniz için işimiz daha rahat oluyor\" şeklinde konuştu.

Linnes ve Tolga Ciğerci hakkında konuşan genç teknik adam, \"Linnes çok iyi bir performans gösterdi. Linnes\'i oyundan çıkarma sebebim, oradan daha fazla orta gelmesini istememdi. Hata yapmış olabilirim. Maçı tekrar seyredince daha net göreceğim. Tolga ise bizim için çok önemli bir oyuncu eksikliği bizim için önemli ama geniş bir kadromuz var. Lig uzun bir maraton, herkese ihtiyaç var. Feghouli bugün çok iyi iş yaptı, o da kondisyon anlamında daha da gelişecek\" diyerek sözlerini noktaladı.

Kardemir Karabükspor Altyapı Sorumlusu Levent Açıkgöz, Galatasaray\'ın Kardemir Karabükspor\'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Erkan Sözeri\'nin istifasının ardından yeni teknik direktör gelene kadar takımın başında olacak olan Açıkgöz kendi alanlarını kalabalık tutup, kazandıkları toplarla hızlı çıkmaya çalıştıklarını belirterek, \"Torje\'nin ilk yarının sonunda kaçırdığı bir gol var. Birkaç pozisyon daha var bu şekilde. Bunları değerlendiremeyince, 2 golü kalemizde gördük\" diye konuştu.

Seleznyov\'un girişinden sonra oyunun dengelendiğini söyleyen Açıkgöz, \"Oyun planımızda değişiklik yapıp Seleznov\'u aldık. Bu değişikliğin ardından oyunu dengeledik. İlk yarıda 2-1\'i bulup devreye moralli girdik. İkinci yarıda Galatasaray üzerimize çok etkili gelmeye başladı. Pozisyonları kestik ve ardından penaltıdan golü bulduk. Daha sonra son dakikada bir şans topu oldu. Keşke topu o pozisyonda dışarı atabilseydik. Maalesef golü yedik\" dedi.

Galatasaray maçının, kendileri için çok önemli bir maç olduğunu söyleyen Levent Açıkgöz, \"Erkan hocamız geçtiğimiz hafta istifa etti. Ligde 5 puanımız var. En azından oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele bizi ilerisi için umutlandırdı. İnşallah yeni gelecek hocamızla daha iyi olacağız\" ifadelerini kullandı.

Son olarak hakemin performansını değerlendiren Açıkgöz, \"Her maçtan sonra hakem hataları konuşuluyor. Penaltıydı veya değildi. Sonuç 3-2. Değişebilecek bir şey yok. Bu pozisyonlar akşam irdelenir. Biz artık önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız\" diyerek sözlerini noktaladı.

