Galatasaray - Kardemir Karabükspor maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)



GALATASARAY KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın Bursaspor deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelenin ilk 11\'inde değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Tolga Ciğerci\'nin yerine yeni transfer Sofiane Feghouli\'yi ilk 11\'e süren Hırvat çalıştırıcı, Iasmin Latovlevici yerine ise sezona iyi başlayan ancak kısa süreli bir sakatlık geçiren Martin Linnes\'i yeniden ilk 11\'e dahil etti. Galatasaray\'ın Kardemir Karabükspor maçı ilk 11\'i, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, N\'diaye, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis şeklinde oluştu.

KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBESİNDE LEVENT AÇIKGÖZ YER ALDI

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a 4-2 mağlup olan Kardemir Karabükspor\'da teknik direktör Erkan Sözeri maçın ardından istifa etmişti. Yeni teknik adam arayışlarını sürdüren Karabük ekibi, Galatasaray mücadelesine takımın altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde çıktı. Açıkgöz, takımının Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıktığı ilk 11\'de 5 değişikliğe gitti. Dany Nounkeu, Luis Ibanez, Ceyhun Gülselam, Andriy Blizichenko ve İlhan Depe, Karabük ekibinin ilk 11\'inde yer almazken; Barış Başdaş, Kerim Zengin, Skulason, Andre Poko ve Gabriel Torje sahaya ilk 11\'de çıktı.

IGOR TUDOR, İLK KEZ KARABÜKSPOR\'A RAKİP OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kardemir Karabükspor\'a ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan iki mücadelede de Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü olarak sahaya çıkan Igor Tudor, ilk kez Kardemir Karabükspor\'a karşı hocalık yapacak.

TT STADYUMU\'NDA \"BÜYÜK KAPTAN MUSLERA\" TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımdan sahaya ısınmak için çıkan ilk oyuncu olan Fernando Muslera\'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Uruguaylı oyuncuya, \"Büyük kaptan\" diye seslendi. Fernando Muslera, Selçuk İnan\'ın yedek kulübesinde olduğu dönemlerde takımın kaptanlığını üstleniyor.

TARAFTARLAR, ALPASLAN DİKMEN\'İ ANDI

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, Kardemir Karabükspor mücadelesi öncesi Galatasaray\'ın taraftar grubu olan ultrAslan\'ın kurucusu Alpaslan Dikmen\'i andı. 27 Eylül 2008\'de hayata gözlerini yuman Dikmen için tüm stadyumu pankartlarla donatan Galatasaraylı taraftarlar, Alpaslan Dikmen adına tezahüratlarda bulundu.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi\'nde Galatasaray, Kardemir Karabükspor engelini rahat geçti. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan mücadelede rakibini Barış, Ahmet ve Umut\'un golleriyle 3-0 yendi.

