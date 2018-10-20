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Spor

Galatasaray - İzmit Belediyespor: 73-54

İSTANBUL (DHA) SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Turgut Işık, Abdullah İlik, Cemil Uygül GALATASARAY: Işıl Alben 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Farhiya Abdi 7, Macaulay 12, Jefferson 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 11, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin 2, Sude Yılma

20 Ekim 2018 18:49

İSTANBUL (DHA)

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Turgut Işık, Abdullah İlik, Cemil Uygül
GALATASARAY: Işıl Alben 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Farhiya Abdi 7, Macaulay 12, Jefferson 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 11, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz, Grigalauskyte 7
İZMİT BELEDİYESPOR: Gizem Yavuz 10, White 12, Mosby 13, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 1, Emel Sığırcı 2, Ferda Yıldız 3, Melek Yusufoğulu 2, Melike Bakırcıoğlu 5
1\'İNCİ PERİYOT: 15-11
İLK YARI: 36-28
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 2\'nci haftasında Galatasaray, İzmit Belediyespor\'u 73-54 yendi. Sarı kırmızılı ekip ligdeki ilk galibiyetini alırken İzmit ekibi ise ilk mağlubiyeti ile tanıştı.

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