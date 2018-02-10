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Spor

Galatasaray - Halkbank: 3-0

İSTANBUL, (DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener GALATASARAY: Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya (Buse Kayacan, İlkin Aydın, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin) HALKBANK:

10 Şubat 2018 20:17

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
GALATASARAY: Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya (Buse Kayacan, İlkin Aydın, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin)
HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Mariana, Salas, Sanchez (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç)
SETLER: 25-18, 25-17, 25-12
SÜRE: 68 dakika (25, 23, 20)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 19\'uncu açılış maçında Galatasaray, Halkbank\'ı 3-0 yendi.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar rakibini 25-18, 25-17 ve 25-12\'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

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