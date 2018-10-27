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Spor

Galatasaray - Halkbank: 3 - 1

İSTANBUL,(DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener GALATASARAY: Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet, Emin Gök) HALKBANK: Burutay Subaşı,

27 Ekim 2018 19:35

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener
GALATASARAY: Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet, Emin Gök)
HALKBANK: Burutay Subaşı, Samet Güneş, Abdullah Çam, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Abdullah Can, Quesque)
Setler: 25-15, 17-25, 25-19, 25-17
Süre: 101 dakika (24, 24, 26, 27)

Voleybol Efeler Ligi\'nde 3\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray,evinde Halkbank\'ı 3-1 mağlup etti. 

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