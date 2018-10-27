Galatasaray - Halkbank: 3 - 1

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener
GALATASARAY: Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratca (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Muzaffer Yönet, Emin Gök)
HALKBANK: Burutay Subaşı, Samet Güneş, Abdullah Çam, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Abdullah Can, Quesque)
Setler: 25-15, 17-25, 25-19, 25-17
Süre: 101 dakika (24, 24, 26, 27)
Voleybol Efeler Ligi\'nde 3\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray,evinde Halkbank\'ı 3-1 mağlup etti.