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Spor

Galatasaray - Gençlerbirliği maçından notlar (2)

Dursun Özbek totemini sonlandırdı Serdar Aziz, Medipol Başakşehir maçında cezalı Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçlarda stada gelmeme totemini Gençlerbirliği'ni 5 - 1 yendikleri karşılaşmada sonlandırdı

04 Kasım 2017 02:18

Dursun Özbek totemini sonlandırdı

Serdar Aziz, Medipol Başakşehir maçında cezalı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maçlarda stada gelmeme totemini Gençlerbirliği\'ni 5 - 1 yendikleri karşılaşmada sonlandırdı.
Östersunds ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını Türk Telekom Stadı\'nda takip eden Başkan Özbek, bu mücadelede Avrupa kupalarına veda edilmesinin ardından ligde yapılan Fenerbahçe derbisi dahil 5 karşılaşmayı televizyondan izlemişti. Özbek, bugün oynanan Gençlerbirliği mücadelesini ise protokol tribününden izledi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarların maça ilgisi yüksek olurken, izleyici sayısı 35 bini aştı.
Türk Telekom Stadı\'nda son oynanan Fenerbahçe derbisindeki ihlaller gerekçesiyle o maçı tribünden takip eden 16 bin kişinin elektronik biletlerine bloke konulmasına karşın, Gençlerbirliği müsabakasındaki biletli seyirci sayısı 35 bin 201 kişi olarak duyuruldu.
SERDAR AZİZ CEZALI
Galatasaraylı savunma oyuncusu Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Serdar, cezası nedeniyle 12. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada oynayamayacak.
Bu arada Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera\'nın anne ve babası, mücadeleyi tribünden takip etti.
 

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