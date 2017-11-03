Galatasaray - Gençlerbirliği maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig\' 11\'inci hafta maçında Türk Telekom Stadyumu\'nda karşı karşıya geliyor.

TUDOR 3\'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Gençlerbirliği karşısına 3-5-2 sistemiyle çıktı. Savunmada Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Serdar Aziz, Jason Denayer, Maicon üçlüsüyle çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon ilk kez Eren Derdiyok\'a da ilk 11\'de şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip sahaya, Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Tolga, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Gomis, Eren ilk 11\'iyle çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ\'NDE 2 DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, Ankara ekibinin son oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inden 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ousmane Ndiaye yerine Luccas Claro\'ya şans verirken, kırmızı kart gören Zeki Yavru\'nun yerine ise Diallo Guidileye\'yi ilk 11\'de sahaya sürdü.

GALATASARAY ÜSTÜN

Bu iki ekip bugüne kadar 92 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadelelerde Galatasaray 51, Gençlerbirliği ise 21 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 20 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi 11\'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği\'ni 4-1\'lik skorla mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Ahmet Sivri (3) ve Tarık Baydemir kaydetti.