Galatasaray 1 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluğa koşan Galatasaray, deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi.

Kamil Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanmasına rağmen en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 3 puan alması nedeniyle şampiyonluk ilanını haftaya bıraktı.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Mücadelede Galatasaray, ikinci yarıda oynadığı futbolla sonuca giderken sarı kırmızılı takım en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Gaziantepspor galibiyetiyle puanını 65'e çıkaran Galatasaray, küme düşmeme mücadelesi veren Gaziantepspor ise 39 puanda kalarak ateş hattının üzerindeki yerini korudu.