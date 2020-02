Galatasaray - Fenerbahçe Beko: 84-74

Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

GALATASARAY: Göksenin Köksal 11, Harrison 28, Hayes 11, Webster 13, Auguste 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Arapovic 7

FENERBAHÇE: Ahmet Düverioğlu 2, Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 7, Kalinic 10, Vesely 23, Sinan Güler 2, Sloukas 8, Guduric 11

1\'İNCİ PERİYOT: 25-16

İLK YARI: 43-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe Beko\'yu 84-74 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Galatasaray; Webster, Göksenin Köksal, Harrison, Hayes, Auguste ilk 5\'iyle başlarken, Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic, Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu 5\'iyle sahaya çıktı.

Galatasaray, Harrison\'ın etkili oyunu ve ürettiği 9 sayıyla hücumda Fenerbahçe\'ye karşı büyük üstünlük kurarken, sert savunması ile de farkı açmayı başardı ve televizyon molasına 13-4\'lük sarı kırmızılı takım üstünlüğü ile girildi. Vesely\'nin pota altındaki iyi oyunu ile Fenerbahçe Beko farkı eritirken, periyodun son bölümünde önce Can Korkmaz, sonrasında Harrison\'ın üst üste kaydettiği üçlüklerle sarı kırmızılı takım ilk periyodu 9 sayı farkla önde kapattı: 25-16.

Guduric\'in ve Muhammed\'in oyuna dahil olmasıyla tekrardan hücumda sayılar bulmaya başlayan ve 6-2\'lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi ve Ertuğrul Erdoğan molasına başvurdu: 27-22. Vesely\'nin çift hanelere ulaşması ve Muhammed\'in sayılar üretmesiyle periyodun bitimine 1.40 kala Fenerbahçe Beko skoru eşitledi: 36-36. Kalan bölümde 7-2\'lik seri yakalayan Galatasaray, soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitti: 43-38.

Üçüncü periyotta Harrison ve Webster ile hücumdaki iyi oyununu sürdüren Galatasaray, sert savunması ile de rakibine kolay sayı şansı vermedi ve periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 10 sayı farkla geçti: 52-42. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Lauvergne\'nin son saniyede kaydettiği basket ile Fenerbahçe farkı 8\'e indirdi ve maçın final periyoduna 59-52\'lik Galatasaray üstünlüğü ile girildi.

Maçın final bölümüne Harrison\'ın 3\'te 3 serbest atış isabetiyle başlayan Galatasaray farkı yeniden 10\'a yükseltirken, daha sonrasında sarı-lacivertliler 6-0\'lık seri yaptı ve farkı 4 sayıya indirdi: 62-58. Mücadelenin bitimine 4 dakika kala Göksenin\'in köşeden bulduğu üçlük ile Galatasaray farkı 7\'ye yükseltti ve Obradovic molasına başvurdu: 73-66. Hayes\'in üst üste basketleri ve Auguste\'un 2\'de 2 serbest atış isabetiyle farkı 10\'a çıkartan Galatasaray, bitime 1.43 kala durumu 80-70\'e getirdi. Ahmet ve Kalinic\'in sayıları ile farkı 6\'ya indiren Fenerbahçe Beko\'ya yanıt Göksenin\'den geldi. Göksenin, 2\'de 2 serbest atış isabeti sağlarken, farkı 8\'e yükseltti. Fenerbahçe Beko bu atışların ardından yaptığı hücumda topu kaybedince, Galatasaray, Auguste ile maça noktayı koydu ve parkeden 10 sayılık farkla galip ayrıldı: 84-74.

MUSTAFA CENGİZ VE ALİ KOÇ BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasını izlemek için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Sinan Erdem Spor Salonu\'nda yer aldı. Cengiz ve Koç, karşılaşma öncesi bir araya gelerek birbirlerine başarılar dilerken, buluşmada Galatasaraylı yöneticiler Yusuf Günay, Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı\'nın yanı sıra Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy da hazır bulundu.

SİNAN GÜLER\'E TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, eski takım kaptanları Sinan Güler\'e tepki gösterdi. Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fenerbahçe ile anlaşan Sinan Güler, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda tepkiye maruz kaldı. Sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesi ve maç sırasında Sinan Güler\'i ıslıklayarak aleyhine tezahüratlarda bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

FOTOĞRAFLAR: Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,(DHA) -