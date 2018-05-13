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Spor

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA) STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz GALATASARAY: Muslera- Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk (Dk

13 Mayıs 2018 00:00

Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
GALATASARAY: Muslera- Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk (Dk. 90+1 Ozan), Fernando (Dk. 83 Selçuk), Sinan (Dk. 69 Yasin), Belhanda, Rodrigues, Gomis
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Chebake, Mina (Dk. 25 Doria), Sadık, Cissokho, Okechukwu, Diallo (Dk. 46 Murat), Aytaç, Eren (Dk. 73 Mustafa), Adem, Boutaib
GOLLER: Dk. 1 Belhanda, Dk. 12 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Rodrigues (Galatasaray) - Diallo, Sadık, Boutaib, Doria, Mustafa (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-0 yenerek ligin son haftasına lider girdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 1\'inci dakikada Younes Belhanda ve 12\'nci dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 72\'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 40 puanda kaldı.
Galatasaray maça golle başladı. Karşılaşmanın henüz başında Rodrigues, Malatyaspor savunmasının hatasını değerlendirdi ve araya girdi. Yıldız oyuncu ceza sahası içerisine girdi ve pasını aktardı. Belhanda 30\'uncu saniyede topu boş ağlara yolladı: 1-0.
12\'nci dakikada Belhanda rakibinden sıyrıldı ve top Rodrigues\'in önünde kaldı. Rodrigues ilk golde olduğu gibi yine ceza sahası içerisine girdi ve topu içeri çevirdi. Bu kez Gomis boş kaleye topu gönderdi: 2-0.
27\'nci dakikada Sinan topla hızlı çıktı ve meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra Rodrigues\'e aktardı. Rodrigues\'in ceza sahası içerisindeki vuruşunu Farnolle çıkarttı, seken topu savunma uzaklaştırdı.
38\'inci dakikada Rodrigues ve Fernando\'nu paslaşması ile hızlı çıkan Galatasaray\'da Sinan\'ın uzaktan yaptığı plase vuruş kalecide kaldı.
44\'üncü dakikada takım arkadaşının havadan ceza sahası içerisine yolladığı topa tekte vuran Boutaib, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
53\'üncü dakikada Adem\'in ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş auta gitti.
58\'inci dakikada Galatasaray, Sinan ile hızlı çıktı. Sinan\'ın pasında topla buluşan Rodrigues\'in şutu yandan dışarı çıktı.
64\'üncü dakikada Gomis bir süre topu sürdükten sonra pasını Sinan\'a aktardı. Sinan\'ın pasında topla buluşan Fernando\'nun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
81\'inci dakikada Belhanda topla hızlı çıktı. 3\'e 2 pozisyonda meşin yuvarlağı Gomis\'e attı ancak savunma araya girdi.
Karşılaşma Galatasaray\'ın 2-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
GOMIS, ALEX\'İN REKORUNU EGALE ETTİ
Galatasaray\'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında attığı golle Fenerbahçe\'nin efsane futbolcusu Alex de Souza\'nın rekorunu egale etti.
Malatya ekibi karşısında ligdeki 28\'inci golünü kaydeden Gomis, bu golle birlikte Alex de Souza\'da bulunan \'Ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu\' rekorunu egale etmiş oldu. Gomis, Göztepe karşısında bir gol daha attığı takdirde rekoru kıracak ve Spor Toto Süper Lig\'de en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

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