Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor\'u ağırlayan Galatasaray\'da, sakatlıktan kurtulan Younes Belhanda formasına kavuştu. Faslı yıldız, zorlu maçta ilk 11\'deki yerini aldı.

Ligde zirve yarışında kopmak istemeyen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor engelini kayıpsız geçerek lige verilen araya girmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu\'nda son olarak ligin 7\'nci haftasında Erzurum Büyüşehir Belediyespor\'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Bursaspor ve Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kalarak 3 puan alamamıştı. Evinde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray\'da, sakatlıkları bulunan Belhanda, Rodrigues ve Sinan\'ın da takıma katılmasıyla Emre Akbaba ve maça saatler kala mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartılan Serdar Aziz dışında Demir Grup Sivasspor maçı için eksik bulunmuyor. Sarı kırmızılılar karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Eren 11\'i ile başladı.

BELHANDA, LİGDE 4 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray\'da son olarak ligde 12. haftada Kayserispor deplasmanında forma giyen Faslı yıldız Belhanda, 17 Kasım\'da Afrika Uluslar Kupası Elemeleri\'nde Fas\'ın evinde Kamerun\'la karşılaştığı maçın 45. dakikasında sakatlanmıştı. İyileşen ve hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, zorlu Sivasspor maçına ilk 11\'de başladı.

GALATASARAY\'IN RAKİBİ KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Ligde 25\'inci kez rakibi ile karşı karşıya gelecek Galatasaray\'ın, son haftalardaki yükselen formuyla iyi bir grafik yakalayan ve 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Demir Grup Sivasspor karşısında üstünlüğü bulunuyor. 24 maçta 16 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, Sivas ekibi karşısında 4 mağlubiyet 4 de beraberlik aldı. Son karşılaşmada ise Galatasaray, geçen sezon 2 Şubat 2018\'de deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olmuştu.